Sky Krimi 03:00 bis 03:50 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 525 Sonnbach D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Benedikt Münzer wird erschlagen aufgefunden. Die SOKO-Beamten stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen Vorfall kurz vor seiner Ermordung: Münzer wurde von mit Teufelskostümen maskierten Männern in seinem Heimatort Sonnbach bedroht. In dem abgelegenen Dorf stoßen die Polizisten auf die Baronin von Sonnbach, die keine Einmischung in die Geschicke des Städtchens duldet. Niemand will mit der SOKO über den Mord sprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Christofer v. Beau (Franz Ainfachnur) Gila von Weitershausen (Hedwig von Sonnbach) Heiko Ruprecht (Albrecht von Sonnbach) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Michael Wenning Drehbuch: Hubert Eckert Kamera: Matthias Papenmeier und Michael Anlauff Musik: Daniel Vulcano

