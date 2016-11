Sky Krimi 18:30 bis 19:25 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Blackmail D 1998 Stereo Merken Der Pharmaunternehmer Peter Weiss wird entführt. Seine Frau soll eine Million Mark Lösegeld zahlen. Die HeliCops glauben an den Racheakt eines Mitarbeiters. Nur Jenny hat einen anderen Verdacht: Sie vermutet, dass Frau Weiss ihren Mann beseitigen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Christoph Grunert (Thorwald Fuchs) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jokostra) Felix Bresser (Peter Weiss) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12