Sky Krimi 15:00 bis 15:50 Krimiserie Verbrechen Tanatas Teeschale D 2013 Stereo 16:9 HDTV Drei Berliner Kleinkriminell brechen in eine Villa ein und reißen den Tresor aus der Wand. Sie erbeuten 120000 Euro in bar, sechs wertvolle Uhren und eine Schale. Für die vermeintliche wertlose Schale bekommen sie 30 Euro vom Tandler. Pocol, der Betreiber mehrerer Geldspielsalons, findet heraus, wer den Raub gegangen hat und bietet den Verbrechern einen Deal an. Schauspieler: Josef Bierbichler (Leonhardt) Denis Moschitto (Özcan) Alpa Gun (Samir) Adam Bousdoukos (Manolis) Kida Khodr Ramadan (Pocol) Jockel Tschiersch (Wagner) Tom Jahn (Polizist) Originaltitel: Verbrechen nach Ferdinand von Schirach Regie: Jobst Christian Oetzmann Drehbuch: Jobst Christian Oetzmann, Ferdinand von Schirach Kamera: Hanno Lentz Musik: Solo Avital Altersempfehlung: ab 16