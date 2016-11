Classica 04:50 bis 06:00 Musik Musikarchiv - Itzhak Perlman Edward Elgar: Violinkonzert h-Moll op. 61 D 2010 Stereo 16:9 Merken Historische Aufnahmen mit dem Geiger Itzhak Perlman: Camille Saint-Saëns, Introduktion und Rondo Capriccioso (Sadler's Wells Orchestra, Charles Mackerras, aufgenommen 1971) - Edward Elgar, Violinkonzert h-Moll op. 61 (BBC Symphony Orchestra, Gennadi Roschdestwensky; aufgenommen 1981 bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall). Itzhak Perlman, geboren 1945 in Israel, begann seine Karriere in den USA und ist als Kammermusiker und Konzertsolist weltberühmt. Weit über die Klassik hinaus bekannt ist Perlman durch John Williams' Musik zu Steven Spielbergs Film "Schindlers Liste", in der er das Violinsolo spielt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Itzhak Perlman (Geige) Originaltitel: Musikarchiv - Itzhak Perlman Musik: Edward Elgar, Camille Saint-Saëns