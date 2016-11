National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Die Gang der Krokodile SA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Krokodile haben sich perfekt an das Leben zwischen Wasser und Land angepasst. Teil dieser Anpassung ist die strenge Hierarchie innerhalb der Krokodilpopulationen, die ihre Jagdstrategien, die Aufteilung des Futters und die Fortpflanzung bestimmt. Für die Naturdokumentation hat sich ein Kamerateam tief ins Territorium einer Krokodilgruppe gewagt und ihr komplexes Sozialverhalten beobachtet. An der Spitze steht ein großes, männliches Tier, das die Filmemacher "Croc Boss" taufen. Doch der Boss ist mittlerweile in die Jahre gekommen - und er muss sich seinem jungen Herausforderer "Phantom" stellen, der alles daran setzt, die Spitzenposition zu erobern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Croc Ganglands