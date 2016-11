Discovery Channel 04:50 bis 05:35 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Taifun Nuri USA 2015 Stereo 16:9 Merken Taifun Nuri mischt die Beringsee auf! Der Monstersturm hat die Fangflotte fest im Griff: Während einige Crews das Unwetter im sicheren Hafen abwarten, wagen sich andere raus auf das Meer. Entgegen jeder Vernunft steuert Sig Hansen seine Northwestern mitten hinein in das rund 1.000 Kilometer breite Sturmtief. Warum? Der Captain hat Bairdi-Krabben gewittert! Doch 8 Meter hohe Wellen drohen jeden Moment das Schiff zum Kentern zu bringen. Was man unter solchen Extrembedingungen am wenigsten brauchen kann: eine streikende Steuerpumpe! Auch die Wizard spielt russisches Roulette. Denn die Aussicht auf prall gefüllte Fangkörbe treibt Kapitän Keith Colburn und seine Mannschaft trotz ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch Altersempfehlung: ab 12