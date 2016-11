Discovery Channel 00:55 bis 01:45 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Das Autounfall-Klischee USA 2014 Stereo 16:9 Merken Bitte anschnallen, die Fahrt wird holprig! In dieser Folge testen Adam und Jamie drei Automythen aus der Filmindustrie. Den Anfang macht ein Slapstick-Klassiker. Zwei Männer tagen eine riesige Glasscheibe über die Straße. Ein Autofahrer sieht diese nicht und rast mittendurch. Die Scheibe kracht, aber die Männer bleiben unverletzt. Ist dieses Szenario realistisch? Beim Kräftemessen zwischen einem SUV und einer Panzerfaust kommt anschließend rohe Gewalt zum Einsatz, ebenso beim Verkehrsstau à la Hollywood. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Steve Christiansen, Lauren Gray Williams Drehbuch: Jessica Mallett Musik: Neil Sutherland