Discovery Channel 22:35 bis 23:15 Dokumentation Die geheimen Akten der NASA USA 2015 Stereo 16:9 Das Universum: In den Weiten des Alls verbergen sich geheimnisvolle Welten. Bei der Erforschung des Unbekannten überschreiten NASA-Wissenschaftler die Grenzen unseres Sonnensystems. Doch ihre Entdeckungen bergen auch potentielle Risiken: Welche Gefahren, welche bizarren Phänomene verbergen sich dahinter? Bringen die dringlich gesuchten Erkenntnisse nicht nur wertvolle Antworten, sondern gar auch eine Bedrohung für die Erde mit sich? Physiker, Astronomen und Historiker berichten in der Dokumentation "Die geheimen Akten der NASA" von beunruhigenden Forschungsergebnissen, mysteriösen Ereignissen und den gefährlichsten Missionen der Raumfahrtgeschichte. Schauspieler: Craig Agnor (Himself - Astronomer) Kevin H. Baines (Himself - Planetary Scientist) James F. Bell (Himself - Planetary Scientist, Arizona State Unifversity) William J. Birnes (Himself - Author, 'The Day After Roswell') Ken Bowersox (Himself - NASA Shuttle Astronaut) Mike Capps (Himself - Technology Theorist) Duane Carey (Himself - Shuttle Astronaut) Originaltitel: NASA's Unexplained Files Regie: Ian Levison, Simon Martin, Nick Patterson, Paul Olding Altersempfehlung: ab 12