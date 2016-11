Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Das fliegende Hovercraft GB 2014 Stereo 16:9 Merken Luftkissenboote können sowohl im Wasser als auch an Land fahren. Deshalb sind die Amphibienfahrzeuge flexibel einsetzbar. Doch das war Rudy Heeman nicht genug. Der Neuseeländer hat sein Hovercraft in der Werkstatt ein wenig modifiziert und ihm obendrein Flügel verpasst. Nun kann die Spezialkonstruktion sogar in die Luft abheben. Studenten der Universität Quebec in Kanada warten in dieser Episode ebenfalls mit ausgefeilter Ingenieurskunst auf. Die Nachwuchsforscher haben das schnellste mit Muskelkraft betriebene Unterseeboot der Welt zusammengebaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 12