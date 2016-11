Discovery Channel 14:30 bis 15:15 Reportage Der Alles-Esser - So schmeckt Amerika Austin USA 2012 Stereo 16:9 Merken Wer Austins kulinarische Vielfalt kennenlernen möchte, der sollte unbedingt bei einem der über 1500 Food-Trucks vorbeischauen. Andrew Zimmern lässt sich in der mobilen Imbissbude einen Riesen-Donut mit frittiertem Hühnchen, Honigbutter und Speck schmecken. Danach stürzt sich der Allesesser in die experimentierfreudige Gastro-Szene der texanischen Hauptstadt. Die Restaurants in der Metropole locken mit exotischen Gaumenfreuden, wie Hirschherz-Tartar oder Hirn mit Rührei. Und zum Runterspülen serviert der Chefkoch eine Bloody Mary mit Schweineblut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Zimmern (Himself - Host) Originaltitel: Bizarre Foods With Andrew Zimmern Drehbuch: Liz Pollock, Dave Rodrick