Discovery Channel 12:35 bis 13:20 Dokumentation Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sonnensysteme GB 2010 Stereo 16:9 Wie ist unsere Sonne entstanden? Was passiert, wenn ganze Galaxien kollidieren? Und warum bringen explodierende Sterne neues Leben hervor? Die Discovery-Dokumentarserie "Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit" zeigt spektakuläre Bilder aus den Tiefen des Kosmos, befragt führende Wissenschaftler zu den großen Geheimnissen des Weltalls und gibt Aufschluss über die grundlegenden Bausteine unseres Universums. Von geheimnisvollen Jupiter-Monden auf denen gigantische Vulkane wüten bis hin zu entlegenen Sonnensystemen und der Wirkung von Dunkler Materie: Jede Folge der Wissenschafts-Serie befasst sich mit einem packenden Themengebiet der Astronomie, zeigt spannende Experimen Originaltitel: How the Universe Works Altersempfehlung: ab 6