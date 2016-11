Discovery Channel 08:35 bis 09:25 Dokumentation Naturwunder der Erde Sahara GB 2007 Stereo 16:9 Merken Was macht unseren Planeten so besonders? Weltklassesportler Will Gadd bereist die Naturwunder dieser Erde, um Antworten zu finden, die die Wissenschaft nicht liefern kann. Er pusht sich ans Limit und lässt den Zuschauer die größten Naturwunder unserer Erde beinahe körperlich spüren. In dieser Episode reist Will in eine riskante Gegend, die einst ein riesiger Ozean war - die Sahara. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fearless Planet

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 216 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 72 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 71 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 36 Min.