MGM 23:30 bis 01:00 Thriller Ich liebe einen Frauenmörder USA 1990 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die junge Valerie (Amanda Peterson) verliebt sich in Adam (Christopher Atkins), der wegen Mordes und Vergewaltigung vor Gericht steht. Obwohl er seine Unschuld beteuert, muss er ins Gefängnis. Die beiden bleiben über Briefe in Kontakt. Dann gelingt Adam die Flucht. Der Psychopath macht sich mordend auf den Weg zu Valerie. - Da schau her: der blonde Lockenkopf aus "Die blaue Lagune" als Psychokiller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Atkins (Adam) Amanda Peterson (Valerie) Mary Frann (Susan) James Remar (Louis) Andrew Robinson (Sheriff Childs) Lar Park Lincoln (Sandy) Robert Walker jr. (Edgar Perkins) Originaltitel: Fatal Charm Regie: Fritz Kiersch, Alan Smithee Drehbuch: Nicolas Niciphor Kamera: Steve Grass Musik: James Donnellan