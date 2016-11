Schwerverbrecher Bosworth (Mickey Rourke) gelingt es, mit Hilfe seiner Anwältin Nancy (Kelly Lynch) aus dem Knast zu fliehen. Mit seinem Bruder und einem Kumpanen versteckt er sich im Hause der Cornells. Die verschreckte Familie soll so tun, als sei nichts geschehen. - Spannendes Remake des Humphrey-Bogart-Klassikers "An einem Tag wie jeder andere". In Google-Kalender eintragen