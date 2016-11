MGM 14:10 bis 15:45 Komödie Schlimmer geht's immer! USA 2001 Nach dem Roman von Donald E. Westlake Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Millionär Fairbanks (Danny DeVito) vergnügt sich gerade mit einem Betthäschen, als Meisterdieb Kevin Caffrey (Martin Lawrence) in seine Luxusvilla einbricht. Bevor er die Polizei alarmiert, luchst Fairbanks dem Gauner noch schnell dessen Freundschaftsring ab. Klar, dass Caffrey alles daransetzt, das edle Schmuckstück zurückzubekommen. - Herrlich turbulenter Kleinkrieg in bester Tom-&-Jerry-Manier. Schadenfreude garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lawrence (Kevin Caffery) Danny DeVito (Max Fairbanks) John Leguizamo (Berger) Glenne Headly (Gloria Sidell) Carmen Ejogo (Amber Belhaven) Bernie Mac (Onkel Jack) Larry Miller (Earl Radburn) Originaltitel: What's the Worst That Could Happen? Regie: Sam Weisman Drehbuch: Matthew Chapman Kamera: Anastas N. Michos Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 6