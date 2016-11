MGM 05:10 bis 07:05 Filme Talk to Me USA 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ralph Greene (Don Cheadle) hat eine Berufung: das Reden. Schon im Gefängnis sorgt die Quasselstrippe als DJ für gute Stimmung und schließt Kontakt zum Radiomann Dewey Hughes (Chiwetel Ejiofor). Kaum entlassen, redet er sich bei Hughes Washingtoner Station zu großer Bekanntheit. Mit viel Offenheit und Mut, den Anliegen der afroamerikanischen Bewegung eine Stimme zu geben. - Die Biographie der schwarzen Radiolegende aus den 60er Jahren. Don Cheadle in einer Paraderolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Ralph Waldo "Petey" Green) Chiwetel Ejiofor (Dewey Hughes) Martin Sheen (E.G. Sonderling) Cedric the Entertainer ('Nighthawk' Bob Terry) Taraji P. Henson (Vernell Watson) Mike Epps (Milo Hughes) Vondie Curtis-Hall (Sunny Jim Kelsey) Originaltitel: Talk to Me Regie: Kasi Lemmons Drehbuch: Michael Genet, Rick Famuyiwa Kamera: Stéphane Fontaine Musik: Terence Blanchard Altersempfehlung: ab 12

