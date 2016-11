Nick 02:55 bis 03:15 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Überlebenstipps für Wissenschafts-Messen / Überlebenstipps für Die Studierzeit USA, D 2007 Merken Überlebenstipps für Wissenschafts-Messen: Ned will Sweeney beweisen, dass er mit seiner Vermutung, Ned würde mal wieder schlampig arbeiten, nicht recht hat. Er möchte bei der Wissenschaftsmesse gut abschneiden. Und durch Cookies freundschaftliche Hilfe kommt er auch gleich zu einem tollen Projekt. Doch alles gerät außer Kontrolle als Moze als Roboter den ganzen Laden auseinander nimmt. Dagegen ist selbst Wissenschaftsfreak Cookie machtlos. Überlebenstipps für Die Studierzeit: Ein wunderbarer Unterricht: Rumsitzen, faulenzen und ein kleines Nickerchen halten. Die Studierzeit - man kann sich mit Freunden unterhalten, oder einfach nur rumalbern. Aber Ned hat sich heute zum ersten Mal vorgenommen, während der Studierzeit zu lernen. Das wird keine leichte Aufgabe. Er wird von allem abgelenkt, was die Polk Schüler zu bieten haben. Cookie versucht indessen vom Aufsichtslehrer eine Lehrergehmigung für die Toilette zu erhalten. Aber alle Versuche schlagen fehl. Die einzigen, die auf die Toilette dürfen, sind Moze und Jimmy Tuut Tuut. Und bei Jimmy wissen wir alle, wieso. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon 'Cookie' Nelson-Cook) Logan Browning (Vanessa) Leigh Bush (Vanessa's Grandmother) Reccie Canon (Buzz) Carlie Casey (Missy Meany) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Joe Menendez Drehbuch: Scott Fellows Musik: Emerson Palame, Emilio Palame

