Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Folge: 23 Ein faules Spiel USA 2015 Merken Das erste große Spiel der Whitworths gegen die Bulldogs steht an. Besonders aufregend ist , da Troy das Team gewechselt hat und für die Whitworths spielt. Troy fällt es schwer, sich mit den neuen Freunden von den Whitworths einzulassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Coy Stewart (Troy Dixon) Jackie Radinsky (Sawyer Huggins) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Lilimar (Sophie Delarosa) Haley Tju (Pepper Silverstein) Rio Mangini (Ace McFumbles) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Sean K. Lambert Drehbuch: Jeffrey Bushell Altersempfehlung: ab 6