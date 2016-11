Nick 12:40 bis 13:10 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 148 Kunst und Krabbe / Verschleimt und verschlungen USA 2010 Merken Mr. Krabs verliert Kundschaft an ein konkurrierendes Restaurant, das als Attraktion eine Statue des Inhabers als Kinder-Kletterfels aufbietet. Nun will sich auch Mr. Krabs in Stein meißeln lassen. Doch verfolgenden er und Thaddäus als ausführender Künstler wirklich dieselben Interessen? Eine Horde riesiger Wellhornschnecken droht, ganz Bikini Bottom zu verschlingen oder wenigstens ordentlich einzuschleimen. Nichts scheint die Monster aufhalten zu können. Da hat Sandy die entscheidende Idee... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Casey Alexander, Luke Brookshier, Nate Cash, Zeus Cervas Altersempfehlung: ab 6