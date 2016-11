Sky Emotion 04:30 bis 06:05 Filme Mein Leben mit Robin Hood USA 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Errol Flynn (Kevin Kline) zählt in den 50er-Jahren nach seinem Erfolg in der Rolle Robin Hoods zu den Top-Stars in Hollywood. Und das, obwohl er sich kaum um Konventionen und sein Image schert. Stattdessen führt er ein Leben voller Skandale, Alkohol und Frauen. Als er sich in die junge Beverly (Dakota Fanning) verliebt und deren Mutter (Susan Sarandon) die Beziehung tatkräftig anfeuert, wird er Opfer einer Hetzkampagne in den Medien. Denn das Mädchen gibt sich zwar für 18 aus, ist in Wahrheit aber minderjährig. - Starbesetzte Filmbiografie über die letzte Liebe von Hollywood-Legende Errol Flynn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kline (Errol Flynn) Susan Sarandon (Florence Aadland) Dakota Fanning (Beverly Aadland) Patrick St. Esprit (Herb Aadland) Sean Flynn (Grip) Matthew Kane (Ronnie Shedlo) Max Casella (Stanley Kubrick) Originaltitel: The Last of Robin Hood Regie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland Drehbuch: Richard Glatzer, Wash Westmoreland Kamera: Michael Simmonds Musik: Nick Urata Altersempfehlung: ab 12