Sky Emotion 02:25 bis 04:30 Drama Trade - Willkommen in Amerika USA 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die 13-Jährige Adriana (Paulina Gaitan) wird in Mexico City von einem Menschenhändlerring entführt. Ihr Bruder Jorge startet eine verzweifelte Rettungsaktion. Dabei trifft er auf den texanischen Versicherungspolizisten Ray (Kevin Kline), der ihn bei der Suche unterstützt. Doch die Uhr tickt, denn sie müssen Adriana finden, bevor sie von ihren Entführern als Sexsklavin verkauft wird. - Bewegendes Drama von "Krabat"-Regisseur Marco Kreuzpaintner, produziert von Roland Emmerich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kline (Ray) Cesar Ramos (Jorge) Alicja Bachleda (Veronica) Paulina Gaitan (Adriana) Marco Pérez (Manuel) Linda Emond (Patty Sheridan) Zack Ward (Alex Green) Originaltitel: Trade Regie: Marco Kreuzpaintner Drehbuch: Jose Rivera Kamera: Daniel Gottschalk Musik: Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 374 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 104 Min. Projekt: Peacemaker

Actionfilm

kabel eins 01:40 bis 03:40

Seit 94 Min.