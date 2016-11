Sky Emotion 08:50 bis 11:20 Drama Die Geisha USA 2005 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vom armen Fischermädchen zur begehrtesten Geisha aller Zeiten - dieses Schicksal erlebt die schöne Chiyo (Zhang Ziyi) im Japan der 30er-Jahre. Doch ihr Weg ist hart: Als Kind muss sie im Haushalt der tyrannischen Hatsumomo (Gong Li) schuften. Erst mit Hilfe ihrer Mentorin Mameha (Michelle Yeoh) erlernt Chiyo die Geheimnisse der Geisha-Kunst und kann sich schließlich an Hatsumomo rächen. - Opulente, dreifach Oscar-gekrönte Verfilmung des Bestsellers von Arthur Golden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ziyi Zhang (Sayuri) Michelle Yeoh (Maneha) Ken Watanabe (Vorsitzender) Li Gong (Hatsumomo) Kôji Yakusho (Nobu) Suzuka Ohgo (Chiyo) Togo Igawa (Tanaka) Originaltitel: Memoirs of a Geisha Regie: Rob Marshall Drehbuch: Robin Swicord, Doug Wright Kamera: Dion Beebe Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 213 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 69 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 68 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 33 Min.