Eine der wichtigsten Szenen in "Harry Potter und der Feuerkelch" spielt auf dem Weihnachtsball im Rahmen des "Trimagischen Turniers". Im englischen Original heißt das Event "Yule Ball" nach dem vorchristlichen Jul-Fest, das zur Wintersonnenwende begangen wurde. Die Dokumentation "Preparing for the Yule Ball" zeigt, wie die aufwändigen Szenen entstanden sind - und die Darsteller von einer ganz anderen Seite.