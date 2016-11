Sky Action 14:30 bis 16:05 Horrorfilm Bait - Haie im Supermarkt AUS, SIN 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein gewaltiger Tsunami überflutet das australische Küstenstädtchen Tweed Heads. Surfer Josh und seine Exfreundin Tina (Xavier Samuel, Sharni Vinson) werden mit einigen anderen Besuchern und zwei Gangstern (u.a. Julian MacMahon) in einem unterirdischen Supermarkt von den Wassermassen eingeschlossen. Und die Fluten spülen zudem eine weitere tödliche Gefahr ins Gebäude: Weiße Haie, die sofort die Jagd auf die Eingeschlossenen eröffnen ... - Nervenkitzel hoch zwei: effektiver Horrormix aus Monster- und Katastrophenschocker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Samuel (Josh) Sharni Vinson (Tina) Phoebe Tonkin (Jaimie) Julian McMahon (Doyle) Dan Wyllie (Kirby) Alice Parkinson (Naomi) Damien Garvey (Colins) Originaltitel: Bait Regie: Kimble Rendall Drehbuch: Russell Mulcahy, John Kim Kamera: Ross Emery Musik: Joe Ng, Alex Oh Altersempfehlung: ab 16