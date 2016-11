Sky Cinema +24 20:15 bis 21:40 Trickfilm Die Peanuts - Der Film USA 2015 Nach einer Vorlage von Charles M. Schulz 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Charlie Brown ist an seiner Grundschule ein Außenseiter und im Leben ein Verlierer. Nur sein treuer Hund Snoopy und sein bester Freund Linus stehen treu zu ihm. Doch als ein rothaariges Mädchen in seine Klasse kommt, verliebt sich Charlie Brown unsterblich in sie. Und will endlich beweisen, was wirklich in ihm steckt. Klar, dass das Vorhaben im totalen Chaos endet. Snoopy fantasiert sich unterdessen als Flieger-Ass im Ersten Weltkrieg in sein ganz eigenes Abenteuer. - Warmherzige Kinoadaption des zeitlosen Comic-Klassikers von Charles M. Schulz, modern animiert und doch ganz im Stil der Vorlage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Sarah Kunze (Lucy van Pelt) Oliver Szerkus (Linus) Originaltitel: The Peanuts Movie Regie: Steve Martino Drehbuch: Craig Schulz, Bryan Schulz, Cornelius Uliano Kamera: Renato Falcão Musik: Christophe Beck