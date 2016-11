Die Krankenschwester Miranda (Rosamund Pike) erwartet zuhause ein "Blind Date" mit einem Unbekannten. Fälschlicherweise lässt sie den Kriminellen William (Shiloh Fernandez) in ihr Haus, der sie vergewaltigt. William wird kurz darauf gefasst und landet im Knast. Dort besucht ihn Miranda regelmäßig - angeblich zu Therapiezwecken. Doch die undurchsichtige Frau verfolgt einen ganz anderen Plan. - "Gone Girl"-Star Rosamund Pike in einem raffinierten Rache-Thriller. In Google-Kalender eintragen