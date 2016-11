Sky Action 08:00 bis 09:35 Actionfilm First Response CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Rettungssanitäter Camilla und Gerry (Dania Ramirez, Kristopher Turner) werden von einem Bankräuberduo nach einem missglückten Überfall gekidnappt: Während einer der beiden Kriminellen ihr die Kanone an die Brust hält, soll Camilla seinen schwerverletzten Bruder pflegen. Am Steuer des Krankenwagens muss Gerry derweil aufs Gaspedal drücken, um der Polizei zu entkommen. Ein riskantes Manöver, bei dem bald mehr als ein Menschenleben auf dem Spiel steht. - Temporeiches Thrillerdrama um zwei Rettungssanitäter unter Strom. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dania Ramirez (Camilla) Kristopher Turner (Gerry) Joris Jarsky (Austin) Adam Butcher (Dermot) Graham Abbey (Spencer) Jefferson Brown (Bryan) Mark Slacke (Kyle) Originaltitel: First Response Regie: Philippe Gagnon Drehbuch: Doug Barber, James Phillips Kamera: Daniel Villeneuve Musik: Marc Ouellette, Luc St. Pierre Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 215 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 71 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 70 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 35 Min.