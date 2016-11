Der New Yorker Finanzprüfer Martin Raikes (Michael Keaton) wird an die Cote d'Azur geschickt, um die Bücher einer Filmproduktion genauer unter die Lupe zu nehmen. Zu spät erkennt Raikes, dass er damit russischen Mädchenhändlern in die Quere kommt. Mit Hilfe des alternden Actionstars Mellows (Michael Caine) versucht er, seinen Kopf zu retten. - Hochspannender, topbesetzter Eurothriller. In Google-Kalender eintragen