Sky Cinema 17:55 bis 19:55 SciFi-Film Self/less - Der Fremde in mir USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schwerreiche Unternehmer Damian (Ben Kingsley) steht vor dem Ende: Krebs, unheilbar. Eine geheime Organisation unter Leitung des undurchsichtigen Dr. Albright (Matthew Goode) bietet ihm ein neues Leben. Mit einem illegalen Verfahren wird Damiens Bewusstsein in einen jüngeren Körper übertragen. Aber kurz nachdem Damien mit neuer Identität als Edward (Ryan Reynolds) erwacht, plagen ihn verstörende Visionen aus dem vorherigen Leben seines Wirtskörpers. Prompt gerät er auf Albrights Abschussliste, denn der will sein Geheimnis mit allen Mitteln schützen. - Cleverer Body-Switch-Thriller in starken Bildern vom "Krieg der Götter"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Damian Hale/Edward Kidner/Mark Bitwell) Ben Kingsley (Damian) Natalie Martinez (Madeline) Matthew Goode (Albright) Victor Garber (Martin) Derek Luke (Anton) Michelle Dockery (Claire) Originaltitel: Self/less Regie: Tarsem Singh Drehbuch: David Pastor, Àlex Pastor Kamera: Brendan Galvin Musik: Antonio Pinto Altersempfehlung: ab 12