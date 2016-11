Motorvision.TV 16:55 bis 17:20 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Tuning World Bodensee D 2011 Stereo 16:9 Merken In Friedrichshafen findet alljährlich die größte Tuning Messe Europas statt. Die Tuning World Bodensee. Mehr als 1.000 außergewöhnliche Autos gibt es am Bodensee zu bestaunen. Über 200 internationale Aussteller aus den Bereichen Tuning-Fahrzeug und Zubehör präsentieren auf rund 85.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Weltpremieren und exklusiven Umbauten. Lucy ist für uns mit dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!