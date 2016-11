Motorvision.TV 06:25 bis 07:05 Reportage Report Die Abschlepper D 2009 Stereo 16:9 Merken Ihr Geschäft sind Autos, die nicht fahren. Egal, ob Unfall oder Falschparker: Autos, die sich nicht bewegen, müssen aus dem Weg. Ein Fall für die Abschlepper. Sie räumen auf im Straßenverkehr. Wenn sich Robert Arndt mit Wagen 36 auf den Weg macht, weiß er nie so genau, was ihn erwartet. Von einem simplen Plattfuß bis zum Unfall mit blutverschmierten Airbags ist alles möglich. Der Münchner Abschlepper kennt nicht nur verbeultes Blech. Was er sonst noch alles erlebt hat, sehen Sie im Report bei Motorvision. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Report

