Spiegel Geschichte 22:35 bis 23:25 Dokumentation Der Kalte Krieg Das Zeitalter des atomaren Schreckens - 1945-1955 D 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der Zweite Weltkrieg war beendet, Deutschland war untergegangen, doch zwischen den Siegermächten in Ost und West flammte ein neuer Krieg auf. Die Ära des Kalten Krieges begann. Sie sollte ein halbes Jahrhundert dauern. Die Front zwischen den feindlichen Machtblöcken, zwischen dem Kapitalismus im Westen und dem Sozialismus im Osten, verlief mitten durch die ehemalige deutsche Reichshauptstadt Berlin. Mehrfach standen sich sowjetische und US-amerikanische Panzer an den Sektorengrenzen der geteilten Stadt gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Kalte Krieg