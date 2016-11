Spiegel Geschichte 11:00 bis 11:50 Dokumentation Mud Men - Schatzsuche im Schlamm Westminster GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 12: Die "Mud Men" Johnny Vaughan and Steve Brooker begeben sich auf historische Schatzsuche, um im Schlamm der Themse oder am Strand des Ärmelkanals vergrabene Artefakte aufzuspüren. So wollen sie der Geschichte Großbritanniens auf die Spur kommen und unser Verständnis der Vergangenheit zu verändern. Die jeweiligen Fundstücke, darunter Kanonenkugeln, Pilgerabzeichen und Handfeuerwaffen, werden von Experten geprüft, ob sie einzigartig oder wertlos sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mud Men

