RTL Crime 21:00 bis 21:45 Krimiserie CSI: NY Am seidenen Faden USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 18: Eine Serie von Banküberfallen, an denen vier bewaffnete und maskierte Männer beteiligt sind, hält die CSI-Ermittler in Atem. Bei dem jüngsten Raub wird eine junge Frau erschossen und erliegt ihren Verletzungen. Den Detectives gelingt es schließlich, den Kopf der Bande ausfindig zu machen: Es handelt sich um einen schwerkranken alten Mann namens Hank Sheldon, der gemeinsam mit seinem Enkel Luke die Übergriffe geplant hat, um an Geld zu kommen. Hank wollte seinen Lebensabend im Kreis seiner Familie verbringen und sich durch den Raub einen privaten Pflegedienst leisten. Bei dem Verhör gesteht Hank die Taten, bricht kurz darauf jedoch mit einem Schwächeanfall zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe Messer) A. J. Buckley (Adam Ross) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Zachary Reiter, Pam Veasey Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12