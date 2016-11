RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie CSI: Cyber #Rache #Cyberstalking USA 2015 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 2: Das Leben von Tracy gerät völlig aus den Fugen, als diese nicht nur ihren Job und ihre Wohnung verliert, sondern sie auch eines Mordes bezichtigt wird. Sie wendet sich hilfesuchend an ihre Freundin Raven, von der sie glaubt, dass diese in einem Museum arbeitet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) Ted Danson (D.B. Russell) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Shad Moss (Brody Nelson) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Lyndon Smith (Tracy Jacobs) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Carol Mendelsohn, Anthony E. Zuiker Kamera: Stephen St. John Musik: Ben Decter, Jeff Russo Altersempfehlung: ab 12