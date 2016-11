RTL Crime 16:25 bis 17:10 Actionserie The Glades Folge: 15 Hass, der nie vergeht USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 2: Die Polizistin Samantha Harper kommt nach Florida, um einen Serienkiller zu schnappen, dem sie schon lange auf der Spur ist. Sie und Jim Longworth sind alte Bekannte. Sie haben nicht nur zusammen ermittelt, sondern waren auch privat liiert. Gemeinsam nehmen sie die Ermittlungen gegen den Killer auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Clayne Crawford (Ray Cargill) Originaltitel: The Glades Regie: Lee Rose Drehbuch: Alfonso H. Moreno, Clifton Campbell Kamera: Lloyd Ahern Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12