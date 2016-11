RTL Crime 14:55 bis 15:40 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Sean Vincent Gillis GB 2014 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 3: Der gefühlskalte Serienmörder Sean Vincent Gillis nahm acht Frauen in Louisiana das Leben, um seinen kranken Trieb zu befriedigend, ihre Leichname grausam zu entstellen. Der egomanische Gillis vergewaltigte, tötete und zerstückelte zwischen 1994 und 2004 in Baton Rouge, USA acht Frauen und nahm dabei sogar Körperteile der Opfer als "Trophäen" mit in seine Wohnung, die er mit seiner damaligen Lebensgefährtin teilte. Ohne das Wissen seiner ahnungslosen Freundin, zerstückelte Gillis die Leichen seiner Opfer in der Küche ihrer gemeinsamen Wohnung. Als die Polizei ihn endlich dreier Morde überführen konnte, gab der blutrünstige Gillis freimütig zu, weitere Frauen ermordet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16