RTL Crime 12:35 bis 13:25 Actionserie Das A-Team Ein Bärendienst USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 12: Durch einen Zufall bekommt Hannibal eine Rolle in einer Fernsehserie. Der Star dieser Serie hat Ärger mit einem Spielzeugfabrikanten, der anscheinend nicht nur mit Spielzeug handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) William Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Danny Lee Cole Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6