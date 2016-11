RTL Crime 08:45 bis 09:30 Actionserie The Glades Falsche Entourage USA 2010 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 13: Wenige Stunden nachdem Douglas Packard aus dem Gefängnis entlassen wurde, wird er erschlagen auf einem exklusiven Golfplatz aufgefunden. Das Opfer war der Caddy eines bekannten Profi-Golfers. Jim Longworth freut sich, in der Welt des Golfsports zu ermitteln, so kann er nebenbei sein Handicap verbessern. Bald stellt er fest, dass Packard wohl für ein Verbrechen einsaß, das er nicht begangen hat. Der Verdacht fällt auf mehrere Bekannte des Toten, darunter eine Frau, die ihre Golfkarriere wegen Packard an den Nagel hängen musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Clayne Crawford (Ray Cargill) Originaltitel: The Glades Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Matt Witten, Alfonso H. Moreno Kamera: Arthur Albert Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

