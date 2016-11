RTL Crime 06:55 bis 07:10 Dokumentation Mörder Pablo Escobar D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Pablo fing in den Straßen Medellins als kleiner Gauner an. Durch seine Brutalität und Zielstrebigkeit arbeitete er sich zum größten Drogenboss der Welt hoch. Nach der bis dahin größten Menschenjagd wurde er auf der Flucht von einer kolumbianischen Spezialeinheit auf dem Dach eines Hauses erschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mörder Altersempfehlung: ab 16

