Junior 19:05 bis 19:30 Jugendserie Der Sleepover Club Echte Freundinnen AUS 2003 Stereo 16:9 Rosie soll ihren ersten Sleepover geben. Doch zur Überraschung der Mädchen lehnt Rosie ab. Sie will nicht, dass die anderen ihr Zimmer sehen, dass noch immer nicht renoviert ist. Als die anderen Mädchen den Grund für Rosies Verhalten erfahren, hat Lyndz eine Idee: Sie könnten doch Rosies Zimmer verschönern. Heimlich schleichen sich die Mädchen ins Haus. Während die Vier das Zimmer streichen, entdecken die Min der Garage Rosies gesamtes Hab und Gut und bringen alles zum Flohmarkt... Bildergalerie Schauspieler: Ashleigh Chisholm (Felicity Sidebotham) Caitlin Stasey (Frankie Thomas) Eliza Taylor (Rosie Cartwright) Basia Ahern (Lyndz Collins) Ashleigh Brewer (Alana) Ryan Corr (Matthew McDougal) Blake Hampson (Michael Collins) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Catherine Millar Drehbuch: Harper Collins, David Hannam, Rose Impey