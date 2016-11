Junior 17:00 bis 17:20 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Ein Auftrag von Prinzessin Celestia USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken Twilight will sich nun auf den Weg machen, die Elemente der Harmonie zu finden. Ihre neuen Freundinnen begleiten sie. Immer wieder geraten sie in gefährliche Situationen, die aber jeweils von dem ein oder anderen Pony gelöst werden können. Schließlich erreichen die Ponys die Ruine des früheren Schlosses, in dem die Elemente zu finden sein sollen. Doch auch Night Mare Moon taucht hier auf und will Twilight daran hindern, das sechste, noch fehlende Element mit einem Funken zu aktivieren. Doch Twilight erkennt, dass es sich hier um einen Funken in ihrem Inneren handelt, den sie gespürt hat, als sie erkannt hat, wie viel ihr ihre Freundinnen bede In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Regie: Jayson Thiessen, James Wootton