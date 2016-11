Junior 12:40 bis 13:05 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Folge: 17 Eis auf dem Algazomas F, D 2009 Stereo 16:9 Merken Bauwahn hat im Labor ein Mittel entwickeln lassen, mit dem er den Algazomas zufrieren lassen kann. Daraufhin gibt ihm Felizia den Auftrag, alles für Winterspiele in Palombia vorzubereiten. Schon bald sind die ersten Bauwerke erstellt und Bauwahn lässt den Fluss zufrieren. Hektor, Tante Diana und die Marsus sind total überrascht vom Eis auf dem Algazomas. Die Dschungeltiere sind noch nie mit winterlichen Verhältnissen in Berührung gekommen, aber flexibel wie Marsus nun mal sind, haben sie bald eine Menge Spaß auf dem Eis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz Altersempfehlung: ab 6