Junior 11:00 bis 11:25 Trickserie Kein Keks für Kobolde Der große Durst D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Während des glühend heißen Sommers trocknet der Fluss fast völlig aus. Bei der Wassersuche geraten die Kobolde in Streit und Feuerkopf kündigt Siebenpunkt und Neunauge die Freundschaft auf. Leider läuft er dabei schnurstracks in die Hände des Weißen und seiner diebischen Spießgesellen. Die glauben, dass Feuerkopf in Kenntnis einer geheimen Wasserquelle ist. Das Geheimnis dieser Quelle will der Weiße seinem verdutzten Gefangenen nun mit allen Mitteln entlocken. Aber er hat weder mit Verrat in den eigenen Reihen noch mit Siebenpunkt und Neunage gerechnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Peter Neale Musik: Guy Michelmore

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 192 Min. Eiskunstlauf

Wintersport

Eurosport 10:00 bis 12:00

Seit 66 Min. Bettina und Bommes

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:25

Seit 51 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:20 bis 11:15

Seit 46 Min.