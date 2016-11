Junior 08:50 bis 09:15 Trickserie Heidi Folge: 39 Die Versöhnung F, AUS, D, B 2013 Stereo 16:9 Merken Zur Einweihung der Teufelsbrücke reisen auch Dete und Sebastian an. Die Stimmung ist ausgelassen, nur zwischen Großvater und Dete herrscht dicke Luft. Großvater will ihr nicht verzeihen, dass sie Heidi mit nach Frankfurt genommen hat. Dete macht ihn für alles Unglück verantwortlich und fühlt sich verstoßen. Zum Abschied wollen Clara und Heidi ein Picknick in den Bergen veranstalten und sich auf die Suche nach einem Edelweiß begeben. Clara soll eine Fotografie dieser seltenen Pflanze als Erinnerung mit nach Frankfurt nehmen. Während des Ausflugs wird Sebastian von einer Lawine verschüttet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Lea Mariage (Heidi) Nando Schmitz (Peter) Helmut Krauss (Großvater) Nana Spier (Tante Dete) Luise Lunow (Peters Großmutter) Nicolas Rathod (Karl) Zalina Sanchez (Theresa) Originaltitel: Heidi Regie: Jeröme Mouscadet Drehbuch: Christel Gonnard, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Romain Allender, Patrick Sigwalt Altersempfehlung: ab 6

