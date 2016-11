Heimatkanal 19:00 bis 19:25 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Blondie aus Linie 17 D 1982 Stereo Merken Frieder lernt in der Linie 17 ein blondes Mädchen kennen und verliebt sich sofort in sie. Doch beim Aussteigen verliert er sie aus den Augen. Als Frieder bemerkt, dass sein wertvoller Taschenrechner weg ist, macht sich die Polizei auf die Suche nach der diebischen Blondine. Plötzlich zieht der Bestohlene seine Anzeige zurück - und liegt kurz darauf arg ramponiert im Krankenhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Geigel (Blondie) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Markus Klimmek (Frieder) Gert Wiedenhofen (Mann) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Theo Mezger Drehbuch: Georg Feil