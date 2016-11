Heimatkanal 10:45 bis 11:30 Familiensaga Forsthaus Falkenau Skandal D 2002 Stereo Merken Martin Rombach braucht Hilfe im Revier. Er bittet Vinzenz deshalb, ein paar Rehe für ihn zu schießen. Damit stürzt er den Alt-Förster jedoch in eine existenzielle Krise. Muss Vinzenz doch erkennen, dass es mit seiner früheren Treffsicherheit gar nicht mehr weit her ist. Aber auch Markus ist wieder mal verzweifelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Sascha Hornig (Florian) Dennis Hornig (Florian) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Bernhard Zeller

