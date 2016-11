BR Fernsehen 00:50 bis 02:20 Komödie Im besten Alter D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem die besten Freunde Klaus und Fred den Vorruhestand angetreten haben, wollen sie sich mit ihren Frauen den schönen Dingen des Lebens widmen. Während einer Segeltour retten Klaus und Fred eine junge Frau: Die hochschwangere Franziska wurde von ihrem Freund sitzen gelassen und weiß nicht wohin. Kurz entschlossen bieten sie ihr an, auf ihrem Segelboot zu wohnen. Ihren Ehefrauen erzählen sie vorsichtshalber nichts von der guten Tat ... Die besten Freunde Klaus und Fred haben sich für ihre Zeit im Vorruhestand einiges vorgenommen. Ihr gemeinsames Hotel haben sie schweren Herzens verkauft, nun wollen sie mit ihren Ehefrauen Mary-Lou und Hanne das Leben genießen. Die Männer verbringen die meiste Zeit auf ihrem Segelboot, die Frauen langweilen sich zu Hause. Bis Fred und Klaus eines Tages einer jungen Frau in Seenot zu Hilfe kommen müssen: Die 20-jährige Franziska ist hochschwanger und wurde über Nacht von ihrem Freund sitzen gelassen. Sie gewähren Franziska Unterschlupf auf dem Boot, sagen aber ihren Frauen nichts davon. Inzwischen hat Mary-Lou beschlossen, sich eine Aufgabe zu suchen und kümmert sich um den leicht exzentrischen Senior Gustav Wittke. Hanne dagegen hat in dem Arzt Hans Schuster einen sensiblen Verehrer gefunden. Für Klaus gibt es noch einen ganz anderen Grund, das plötzliche Auftauchen von Franziska vor seiner Frau geheim zu halten - ein Grund, der bis zu einem 21 Jahre zurückliegenden Fehltritt zurückreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Schwab (Hanne Wegener) Peggy Lukac (Mary-Lou Wörlitz) Leonard Lansink (Fred Wegener) Paul Faßnacht (Klaus Wörlitz) Josefine Preuß (Franziska Petersen) Georg Tryphon (Gustav Wittke) Robert Meller (Hans Schuster) Originaltitel: Im besten Alter Regie: Felicitas Darschin Drehbuch: Wolfgang Stauch Kamera: Klaus Merkel Musik: Sami Hammi Altersempfehlung: ab 6