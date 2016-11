BR Fernsehen 08:50 bis 09:40 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co Zoogeschichten aus München Eine neue Prinzessin D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Helmut im Glück: Seelöwin Molly hat ihr Baby bekommen. Kein Tag ohne freudige Überraschung, in Hellabrunn gibt es mal wieder ein süßes Baby. Am ersten Lebenstag ist das Seelöwenbaby noch etwas schwach auf den Flossen, da unterstützt Helmut gerne. In der Freifluganlage geht es zu wie in freier Natur. Herr Kappensäger lässt seine Bruthöhle mit Frau und Eiern keine Sekunde aus den Augen. Doch mancher Nachwuchs lebt gefährlich: Ob Rosi und Steffi da helfen können? Und was ist nur bei den Elefanten los? Ein Teil der Anlage ist ja abgesperrt. Andi Fries betreibt Schadensermittlung, denn die Dickhäuter habe die Bambus-Deko zum Frühstück verspeist. Warum das Stumpfkrokodil wie vom Erdboden verschluckt ist, was Aussteiger bei den Kängurus machen, und noch viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

