Fußball: 2. Bundesliga Würzburger Kickers - FC St. Pauli, 12. Spieltag Gegen Karlsruhe verloren, im Pokal gegen 1860 München rausgeflogen, zuletzt 1:3 gegen Hannover unterlegen - "das war eine bittere Woche für uns", kommentierte Kickers-Kapitän Sebastian Neumann die "Pleitewelle". Die Partie gegen Schlusslicht St. Pauli dürfte für Würzburg richtungsweisend werden. "Wir müssen ruhig bleiben", so Neumann, "wir wissen, was wir können." Wenig Können, aber zumindest viel Kampf zeigten die "Kiezkicker" beim 1:1 gegen Nürnberg. "Wichtig ist die Art und Weise, wie wir gespielt haben", kommentierte Trainer Ewald Lienen. Nicht mehr mit an Bord: Sportchef Thomas Meggle, der unter der Woche beurlaubt wurde.